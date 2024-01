Mozione sulla revoca delle deleghe a Sgarbi rinviata al 15 02

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'esame dellapresentata dalle opposizioni per chiedere laper il sottosegretario alla Cultura Vittorioè stataal 15 febbraio. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio che si è appena conclusa. Il rinvio ha scatenato le polemiche dell'opposizione: "La maggioranza ha rigettato la nostra richiesta di votare ladiper. Si nascondono per sperare nel pronunciamento dell'antitrust e sfuggire al giudizio politico", è l'accusa del capogruppo M5s Francesco Silvestri.

Valentina Ferragni ha condiviso con i follower i suoi obiettivi per il 2024. “Vorrei prendermi un po’ di tempo per me stessa, cucinare cose più ... (gravidanzaonline)

Valentina Ferragni ha condiviso con i follower i suoi obiettivi per il 2024. “Vorrei prendermi un po’ di tempo per me stessa, cucinare cose più ... (gravidanzaonline)

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - “Governo in imbarazzo sul caso Sgarbi. La maggioranza va avanti a colpi di rinvii sperando che siano altri a decidere le sue sorti. Dopo Santanchè e Delmastro prosegue la d ...Trump, il Mes, l'Ucraina e ora la Rai. Tutti temi che vedono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in disaccordo. Si tratta di tutti precedenti per i quali i rispettivi leader ...Si torna in aula per il processo a Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di stupro da una studentessa italo-norvegese.