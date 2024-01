Motomondiale | cancellato il Gp d’Argentina 2024 | non sarà sostituito

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ stato annullato ufficialmente il Gpdella MotoGp, previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo il prossimo 7 aprile. Per le circostanze politico-economiche il promoter locale non riesce a garantire lo svolgimento. Non verràin calendario, la stagionecomincerà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà il 17 novembre a Valencia. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Franco Morbidelli sta bene, ma non benissimo. Dopo il grave incidente occorsogli ieri sulla pista di Portimao, per il quale in un primo momento non sono risultate lesioni gravi, i medici dell'ospedale ...(Adnkronos) – E' stato annullato ufficialmente il Gp d'Argentina della MotoGp, previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo il prossimo 7 aprile. Per le circostanze politico-economiche il promoter ...Stagione da 21 GP, il Mondiale MotoGP non andrà a Termas de Rio Hondo. Le voci degli ultimi giorni sono state ufficialmente confermate da Dorna, che ha ufficializzato la cancellazione del terzo appunt ...