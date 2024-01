Motomondiale | cancellato il Gp d’Argentina 2024 | non sarà sostituito

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ stato annullato ufficialmente il Gpdella MotoGp, previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo il prossimo 7 aprile. Per le circostanze politico-economiche il promoter locale non riesce a garantire lo svolgimento. Non verràin calendario, la stagionecomincerà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà il 17 novembre a Valencia. L'articolo proviene da Italia Sera.

