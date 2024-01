MotoGP | Franco Morbidelli è in dubbio per i test in Malesia di inizio febbraio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)sta bene, ma non benissimo. Dopo il grave incidente occorsogli ieri sulla pista di Portimao, per il quale in un primo momento non sono risultate lesioni gravi, i medici dell’ospedale di Faro, in Portogallo, dove è stato curato hanno preferito tenere il pilota in osservazione.è stato vittima di un grave incidente. Per fortuna senza conseguenze Il motivo è legato al fatto che una TAC ha rilevato e svelato un piccolo coagulo di sangue nella zona dellaa. Come riporta motorsport.com, la sua squadra – la Prima Pramac – ha fatto capire di essere tranquilla, anche se in questi casi la sicurezza non è mai troppa. Un rappresentante del team ha detto: “Sembra tutto a posto, stiamo aspettando i risultati della seconda TAC per confermare che non ...