Motogp | Acosta prudente | “Aspettative alte | ma sono nuovo Non parlo di obiettivi”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 - C’è tanta attesa per il debutto in Moto gp di Pedro. Forse troppa. Il pilota spagnolo viaggia con i galloni del predestinato, è già stato campione del mondo Moto 3 al debutto e di Moto 2 al secondo anno, ma ora è arrivato il grande salto nella top class e per prima cosa dovrà prendere confidenza con prototipi decisamente più potenti, con tanta elettronica da gestire e una concorrenza spietata che non lascia spazio a chi è più lento. Il primo contatto con la KTM griffata Gas Gas non è stato tanto indicativo a livello di tempi, si parla dei test di Valencia a novembre, e perservirà un periodo di apprendistato per trovare sempre maggior feeling su una moto che non ha mai guidato. Due giorni fa la Gas Gas ha svelato la moto 2024 e perè stato il momento di fare un primo punto della ...