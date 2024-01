Mostre | celebrazioni e incontri a partire da domani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tante iniziative in programma per il Giorno del Ricordo.alle 16 nella Sala Rubicone apertura della Mostra d’arte “Ricordi… tra guerra ed esodo” di Onorio Bravi, a cura dell’Associazione culturale “Menocchio” in collaborazione con Anpi Cervia (fino al 18 febbraio tutti i giorni 16-18). Mercoledì 7 alle 16.30 in Biblioteca, conversazione dell’artista Vittorio d’Augusta, nato a Fiume, con l’artista Onorio Bravi e il presidente provinciale dell’Anpi Ravenna Renzo Savini sul Giorno del ricordo. Dal 7 al 17 in Biblioteca, Mostra di libri dedicati alle Foibe e alle vittime dell’esodo istriano. Sabato 10 alle ore 16.30 nella Sala Rubicone inaugurazione e presentazione della Mostra d’arte “Ricordi… tra guerra ed esodo”. Alle 11 sarà deposta la corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe” (in fondo a via Pegaso).