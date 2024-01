Morti sul lavoro | oltre mille vittime in Italia nel 2023 | i dati Inail

In Italia nel 2024 si continua a morire sul luogo di lavoro . Da Milano alla Sardegna, passando per l’ Emilia , sono addirittura tre gli incidenti del ... (ilfattoquotidiano)

I tre soldati americani sono morti in un attacco notturno con un drone contro una postazione sul confine tra la Giordania nord orientale e la Siria, mentre altri 34 sono rimasti feriti. Un portavoce ...Numeri positivi arrivano dall’Inail sulle morti sul lavoro in Italia nel 2023. O, almeno, apparentemente positivi, perché i dati dell’Istituto evidenziano come la tragedia dei lavoratori deceduti ...È in libreria da ieri, per Solferino editore (pagg. 192, Euro 16,50) “L’iliade cantata dalle dee”, l’ultimo romanzo di Marilù Oliva. La scrittrice bolognese, saggista e docente di Lettere, ribalta la ...