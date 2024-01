Morti sul lavoro in Italia – Nel 2023 sono diminuiti gli infortuni ma sono cresciuti i decessi La maglia nera al settore delle costruzioni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Niente da fare, a dispetto di tutti i buoni propositi continuamente espressi da politici e, soprattutto, sindacati, nel nostro Paese la sicurezza sul posto disembra essere un traguardo impossibile soltanto da avvicinare. Come spiega infatti Mauro Rossato, il Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineering di Mestre, che da anni raccoglie ed analizza i dati relativi aglisul, “Con 1.041 vittime sulsi chiude il bilanciosulnel nostro Paese. E così, a noi che da quasi 15 anni ci occupiamo di monitorare l’emergenza in, passata l’onda dell’emergenza Covid, non resta che assistere ad un implacabile e terribile “déjà vu”. Non ci ...