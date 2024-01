Montesarchio | le dichiarazioni del gruppo di minoranza su Dup e Bilancio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa delconsiliare “Futuro per”. “La capacità di un’amministrazione sta nell’innovare, nel saper leggere la realtà e proporre soluzioni nuove. Lo scorso consiglio comunale, durante il quale sono stati discussi importanti documenti programmatici di questa Amministrazione come le linee programmatiche di mandato, il DUP e ildi previsione, hanno dato evidenza di quanta poca innovazione e poche idee questa amministrazione abbia messo in campo. Non ci si può sempre nascondere dietro alla mancanza di risorse: il benessere di una società si dimostra sulla qualità dei servizi che sa offrire e la capacità di un’amministrazione sta nel saper intercettare le risorse necessarie. La seduta consiliare di ieri, ha evidenziato la totale assenza di visione ...