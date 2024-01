Monsters 2 | ecco su cosa sarà la nuova stagione dopo Dahmer

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fin dal titolo che passa dal singolare di Monster al plurale diavevamo capito che la secondaavrebbe parlato di più di un assassino. Infatti i nuovi episodi della seguitissima serie di Ryan Murphy si concentrerà sulla famosa vicenda dei fratelli Menendez e avrà il titolo di: The Lyle and Erik Menéndez Story.uscita nel 2022, che attualmente si trova ancora al terzo posto della classifica delle serie TV in lingua inglese più viste al mondo su Netflix, Murphy ha deciso che c’erano le potenzialità per sviluppare una serie antologica e quindi era solo questione di tempo prima che arrivasse una seconda. Innegabile che tanto merito del successo disia da imputare ad Evan Peters che ha saputo incarnare alla perfezione il ...