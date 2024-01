Molinense a tutto gas Salvadori innesto top E ora il Firenze Sud

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Momento felice per lache centra la quarta vittoria consecutiva e si porta al terzo posto in classifica nel girone I di Seconda categoria. Lasi è rinforzata con l’arrivo, nel mercato invernale, del centrocampista Alessio(nella foto) proveniente dalla Settignanese (domenica scorsa a segno contro ilCity, gli altri due gol del capitano Gioele Galeotti).sta dando un rinforzo di qualità e quantità alla squadra allenata da Fabian Cecchi. Hanno lasciato Molino del Piano il centrocampista Fantechi e il portiere Innocenti passati a Le Sieci in prestito, mentre La Rocca lascia l’attività. Domenica trasferta a rischio per lasul campo delSud, con gli ospiti che avranno numerosi tifosi al seguito. Da parte ...