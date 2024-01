Molesta ragazzine sul bus | sei assalti in due mesi | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – Si sedeva accanto a loro nell’autobus che le riportava a casa da scuola e iniziava a palpeggiarle. L’incubo è finito per almeno sei, tutte minorenni che da tempo subivano glidi uno straniero residente in provincia di Arezzo. L’uomo, untore seriale, è statodai carabinieri di Arezzo ed è in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip. Si tratta di un cittadino extracomunitario di 38 anni che adesso si trova ai domiciliari ed è accusato di violenza sessuale su sei studentesse minorenni. Ma le indagini dei carabinieri proseguono e sono volte ad accertare se gli episodi denunciati siano più numerosi di quelli venuti alla luce. Tutto è partito dalla denuncia di una delleche tra loro si sono poi confrontate, il passaparola ha ...