Modena | studente rischia sospensione per critiche alla scuola in un' intervista

Spaventoso incidente questa mattina a Nonantola. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati poco dopo le 7 in via di Mezzo. A seguito dell’impatto uno dei due, un furgonci ...Damiano Cassanelli frequenta l'ultimo anno dell'Ites Barozzi di Modena: «Adesso temo di perdere l'ultimo anno e l'accesso alla Maturità. Non meditavo di essere trattato così ma ho ancora fiducia nella ...Modena, il giovane avrebbe fatto alcune dichiarazioni critiche senza l’ok della dirigente. Ieri i compagni di scuola si sono mobilitati e sono scesi in piazza con cartelli e striscioni ...