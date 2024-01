Modena | rappresentante d’istituto sospeso per aver criticato la preside | “La nostra libertà d’espressione viene attaccata”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Je suis Damiano“. Sono queste le parole che si leggono sugli striscioni degli studenti dell’Ites Barozzi di, impegnati in un sit-in di protesta. I giovani manifestano contro il provvedimento che ha colpito un compagno del quinto anno, anche in quanto: dodici giorni di sospensione dalle lezioni perladurante uno sciopero con un’intervista alla Gazzetta diin merito ai problemi vissuti nell’istituto. L’antifona è chiara: gli studenti rivendicano ladi parola. “La”, dicono. E all’Ansa Damiano racconta: “Pensano che io non abbia sbagliato, tanto che furono ...

A Modena abbiamo incontrato lo studente, rappresentante d'istituto, che rischia la sospensione per avere rilasciato un'intervista con critiche sulla vita scolastica. Nel servizio abbiamo sentito lo ...e la decisione favorevole del tribunale potrebbe rappresentare un grosso contrattempo al processo di ristrutturazione in corso. L’accordo tra le parti, come filtra dalla società, era noto e Vidal era ...Gazzetta Tg, tutte le notizie di Modena in 300 secondi: la notizia del giorno arriva dal mondo della scuola. Uno studente del Barozzi, il rappresentante d'istituto, rischia la sospensione per aver ril ...