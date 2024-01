Mobilità 2024 25 | no domanda per docenti assunti da GPS 2023 24 Applicazione deroghe negli anni successivi?

Il nuovo contratto scuola prevede alcune deroghe al vincolo triennale per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti. Deroghe che però, per essere ... (orizzontescuola)

In attesa che si apra il confronto sulla prossima Mobilità e si definisca il relativo CCNI, rispondiamo ad alcuni quesiti posti al riguardo in ... (orizzontescuola)

Il docente , che intende chiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno , deve essere in possesso anche dell'abilitazione per la classe di ... (orizzontescuola)

DIRETTA | Contratto scuola 2024 - dai permessi alla mobilità fino agli ATA : le info utili articolo per articolo. QUESTION TIME con Cavallini (Anief)[VIDEO]

Cosa cambia con il Contratto scuola 2019-21 firmato in via definitiva dai sindacati lo scorso 18 gennaio? Per analizzare tutte le novità e per ... (orizzontescuola)