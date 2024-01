Mo | Onu | ‘preoccupazione per possibile allargamento conflitto dopo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gaza, 31 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il portavoce del segretario generale dell’Onu Stéphane Dujarric ha espresso preoccupazione per la possibilità di undeldopo gli attentati in Giordania che hanno causato la morte di tre soldati americani, ai quali, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha deciso come rispondere. “Siamo molto preoccupati per gli scontri a fuoco, l’attività in aumento che abbiamo visto nella regione, in Giordania, in Siria, in Iraq e altrove. Tutto ciò aumenta i rischi di un’escalation del, che è l’ultimo cosa che vogliamo vedere”, ha dichiarato Dujarric durante una conferenza stampa quando gli è stato chiesto della decisione di Biden.Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il suo governo ha già deciso come rispondere all’attacco perpetrato ...