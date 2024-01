Mo | Idf | uccisi 3 militari | sale a 223 bilancio soldati morti in offensiva Gaza

Tel Aviv, 31 gen. (Adnkronos) - Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato la morte di tre militari, uccisi ieri durante gli scontri a Gaza. Uno di loro è rimasto ucciso nel nord della Stris ...Non sono state rese note le circostanze della morte di queste persone e se siano state uccise in Israele o durante i combattimenti con l'Idf nella Striscia di Gaza. Un dipendente del cimitero di Rafah ...Bimbi feriti arrivati in Italia: "Abbiamo lasciato l'inferno". In Cisgiordania i militari israeliani fanno irruzione in un ospedale di Jenin travestiti da dottori: "Uccisi tre terroristi" ...