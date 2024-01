Missione Mar Rosso | l’annuncio di Borrell | «Non faremo operazioni a terra | si parte entro il 19 febbraio» – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’incontro tra i ministri della Difesa a Bruxelles è stata l’occasione per parlare soprattutto del supporto all’Ucraina. Ma l’Alto rappresentante per Esteri e Difesa, Josep, ha dato anche alcuni chiarimenti a proposito dellanel Marche partiràil 19 diha introdotto il tema spiegando che era l’ultimo del meeting informale tenuto A Bruxelles: «La sicurezza nel Marsi è significativamente deteriorata nelle ultime settimane – ha spiegato – questo è il motivo per cui stiamo dando vita ad Aspis, unache prende il nome che i greci antichi davano allo scudo: lavoreremo in modo puramente difensivo, con la deterrenza data dalla presenza dei nostri miliari e un numero di imbarcazioni ...