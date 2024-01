Miseglia ancora sulle barricate | Polveri sottili | salute a rischio Pronti a fare un esposto in Procura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I residenti dibassa tornano sul problema delleche si alzano dalla sottostante pesa del marmo disperdendosi pericolosamente nell’aria. Qualcuno di loro è preoccupato per le potenziali ripercussioni sulla. Una battaglia che va avanti da anni e che ad oggi non ha visto soluzioni. I camion del marmo secondo quanto ci riferiscono i residenti Claudio Giannarelli e Maruska Musetti "continuano a passare con il cassone scoperto". E questo nonostante ci sia un’ordinanza che vieta il transito senza apposita copertura, proprio per evitare di disperderenell’ambiente. Non solo: i residenti del quartiere Erp denunciano anche che la marmettola raccolta in occasione della pulizia di novembre èaccatastata proprio prima di entrare in via Dei Campi. I ...