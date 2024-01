Miriana Trevisan corteggiata da un famosissimo attore americano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In una delle ultime puntate di Storie di Donne al Bivio, Monica Setta ha ospitato. La showgirl ha parlato della sua carriera, del rapporto con Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello, ma anche della sua vita privata. L’ex concorrente del GF Vip ha svelato di essere statada Bruce Willis e di aver avuto un fidanzato che adesso è famoso in tutta Europa. “Con Bruce? la storia è bella. Io ero all’Hotel Danieli per il Festival di Venezia, Striscia la Notizia mi alloggiò lì. Io ero fuori dalla porta e mi stavo godendo gli affreschi della struttura. Poi vedo due uomini enormi, erano guardie del corpo e poi dietro c’era Bruce Willis, con i capelli biondi, perché stava girando L’Esercito delle Dodici Scimmie. Lui mi guarda e mi fa segno di andare da lui, io scappo ed entro in camera e nel correre ho preso un ...