MioDottore presenta la più grande indagine su come medici e pazienti affrontano il tema della prevenzione in Italia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) - L'azienda ha esplorato le prospettive e le pratiche nellamedica. Risultato? Accurata analisi delle percezioni, abitudini e comportamenti di* 8ni su 10 non fannoregolare * Per la metà deiintervistati, inon sono abbastanza consapevoli dei rischi per mancata* il 71% pensa che il coinvolgimento deiattraverso l'uso di strumenti digitali potrebbe essere la svolta * il 76% deinon si sente abbastanza stimolato dal medico di famiglia a partecipare a programmi preventivi, meglio con gli specialisti *concordano che la scarsità di risorse economiche sia uno dei maggiori impedimenti * Piùmetà deglini desidera che il medico di famiglia dedichi loro più tempo durante le visite * Le donne mostrano più attenzione alla salute, gli uomini hanno maggior difficoltà nel capire le racco-mandazioni dei* Ginecologi, dermatologi e dentisti usano di più le tecnologie per comunicare con i loroRoma, 31 gennaio 2024 –, la piattaforma di riferimento ine a livello mondiale per la prenotazione online di visite mediche appartenente al gruppo DocPlanner, rende noti i risultati dell'* “: il punto di vista deie dei” realizzata in collaborazione con la società di ricerca Datanalysis. Lo studio si è concentrato sull'analisi delle prospettive e delle pratiche legate allada parte di, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro percezioni, abitudini e atteggiamenti. Lo scopo di questa ricerca è quello di comprendere meglioi professionistipromuovano la, quali siano le opinioni deisui loro assistiti e quali siano le attitudini, necessità e pareri dei. I dati raccolti offrono una panoramica esaustiva delle dinamiche che circondano il concetto di, evidenziando le differenze e le similitudini nelle prospettive di. Questafornisce un quadro fondamentale per sviluppare strategie e interventi mirati a migliorare la consapevolezza e l'adesione allanella pratica medica e tra il pubblico. Il 64% deiintervistati usa il metodo tradizionale, cioè quello di parlare direttamente con il proprio paziente, con un picco del 75% nelle Sud e nelle Isole. Affrontare ildurante le visite non sembra però essere per tutti una buona pratica, infatti il 51% non lo fa sempre e dipende da quante volte incontra il suo assistito. Nell'usotecnologie -le piattaforme digitali o i social media - per dialogare con i, il norddetiene lo scettro deipiù virtuosi (42%) e in generale ginecologi (44%), dermatologi (40%) e dentisti (38%) sembrano essere i più inclini. Nonostante l'utilizzo di mezzi digitali, che favorisce un flusso d'informazione più mirato verso i, solo il 34% applica la regola di una comunicazione periodica effettuata attraverso questi strumenti (ogni 6 mesi o almeno 1 volta all'anno) per la gestione di avvisi o promemoria dedicati ai programmi preventivi. Il 70% deidel Sud e Isole lo fa solo quando si ricorda. Secondo ile azioni deial seguito delle raccomandazioni sullarisultano essere mediamen-te tiepide (63%), con un 26% che riscontra una tendenza addirittura ad ignorarle, con una più alta incidenza nelle spe-cializzazioni di ortopedia (37%), gastroenterologia (35%) e dermatologia (35%). Quando ascoltati, dichiarano di notare negli assistiti discreti miglioramenti nel cambio di abitudini (56%), soprattutto in ambito urologico e cardiologico. Tuttavia, in base alla media nazionale, un terzo deievidenzia una totale mancanza di variazione. Ma qual è il maggior ostacolo a sottoporsi ai programmi di? Quasi la metà del corpo medico interpellato sostiene che inon siano sufficientemente consapevoli dei rischi che corrono se non si prendono cura di sé, seguito dal 17% che attribuisce questa carenza a questioni di tipo economico (21% nel Sud e Isole). La mancanza di tempo e l'interesse insufficiente (25%) sono le altre due motivazioni che pesano di più. Inoltre, per i ginecologi (28%) e i cardiologi (20%) la scarsa propensione ad avvicinarsi allaè da attribuire alla paura di affrontare il. Qual è l'elemento che potrebbe ottimizzare l'approccio medico-paziente per una migliore e più frequente prevenzio-ne? Per il 71% deiil coinvolgimento deiattraverso l'uso di strumenti digitali potrebbe essere la chiave e lo affermano con più forza gli urologi e i gastroenterologi. Il dato è seguito da un 26% che sostiene che andrebbero incrementate le risorse per promuovere maggiori iniziative in favore. Per motivare iè necessario anche trovare una forma di incentivazione. Il 38% degli intervistati dà maggiore peso ai contributi economici, in particolar modo i dentisti (45%), i cardiologi (40%) e gli oculisti (38%) mentre quasi un medico su tre pensa che rendere le procedure ai programmi di accesso più facili e rapide potrebbe essere una delle migliori soluzioni. L'87% deisostiene che ihanno una comprensione parziale se non addirittura scarsa sui rischi associati a comportamenti non salutari, di questi il dato che fa più riflettere riguarda gli ortopedici (91%), i dermatologi (90%) e gli oculisti (89%). Questa rilevanza va di pari passo se si considera che, durante l', circa due terzi degli intervistati dichiara che le domande che vengono rivolte loro riguardano le malattie croniche e solo la restante parte riceve richieste di consigli per migliorare la propria salute o di informazioni su pratiche medichevaccinazioni o esami diagnostici. Tuttavia, iregistrano una buona propensione deiad utilizzare canali di comunicazione digitaleemail, chat, messaggistica su piattaforme per chiedere consigli. Il 90% dei dottori dichiara di ricevere quesiti attraverso questi mezzi, senza significative differenze sul territoriono. Ginecologi, dentisti e cardiologi sono i più contattati tramite questi canali. Dall'emerge che inon fannoin modo così regolare, infatti il 60% del campione totale dichiara di sottoporsi a controlli in modo occasionale, ogni due o 3 anni che se si somma a coloro che non lo fanno mai si raggiunge l'84%. Gli uomini sembrano essere meno attenti, il 35% lo fa raramente o mai, mentre le donne si curano con più costanza: l'87% fa visite o esami almeno una volta all'anno (23%) o ogni 2 o 3 anni (64%). Con una certa comprensione i 20enni e i 30enni si occupano raramente o mai di fare, rispettivamente il 45% e il 32%.fascia più agée – over 70 - solo poco più del 30% partecipa a programmi preventivi con la corretta frequenza, cioè almeno una volta all'anno. Il 78% di coloro che afferma di prendersi cura di sé in modo sporadico o per nulla ha un'istruzione di livello medio-basso. Dove si informano i? Dalla media generale delle risposte il medico specialista viene considerato la fonte primaria (35%), sono soprattutto le donne a privilegiare questa risorsa (41%), gli over 70 (48%) e i lau-reati (41%).media nazionale del 21%, circa un terzo dei cittadini del Nord preferisce informarsi tramite Internet o Social Media, contro il 13% di coloro che abitano al Sud o nelle Isole. E all'interno dell'universo femminile ben il 27% usa questafonte primaria, cosìil 35% dei ventenni. In questa ultima fascia d'età ci si rivolge inoltre con maggior frequenza ad un familiare o un amico per avere informazioni. L'identikitpersona che discute più spesso con il proprio medico di famiglia su temi diè donna, con istruzione superiore e over 50. Il 56%totalità degli intervistati dichiara di affrontare qualche volta ilcon il proprio medico. Nel Sud del paese la tendenza diminuisce, il 24%popolazione affronta raramente la questione, mentre l'universo femminile generale è più propenso (29%) e,normale che sia, coloro che hanno superato il mezzo secolo d'età lo fanno con più frequenza. Inoltre, le persone che hanno un'istruzione medio-bassa hanno una propensione molto inferiore alla discussione. Sorprende in positivo il dato che riguarda i più giovani, il 66% dei 20enni e il 67% dei 30enni che qualche voltalacon il proprio dottore. Fa pensare invece un po' in ne-gativo la situazione dei 40enni, il 75% discute poco o nulla. Quanto isi sentono stimolati dal medico di famiglia a partecipare a pratiche preventive,visite di routine o esami periodici? Solo il 24% degli intervistati ha risposto “molto attivamente” e quasi un 20% non si sente per nulla spronato. Quest'ultima percezione si conferma anche nelle fasce d'età più giovani (18/29 e 30/39) e se il livello d'istruzione del paziente è medio-bassa. Inoltre, nell'si è voluto approfondire l'aspettocomprensione del paziente. Secondo gli intervistati quan-to sono chiare e comprensibili le raccomandazioni e le spiegazioni del medico di base sulla? Purtroppo il 58% dichiara di comprendere a volte e il 20% raramente o mai. Il genere maschile mostra più difficoltà a capire rispetto a quello femminile, cosìè naturale che salga all'81% la complessità per i più giovani (20enni) e al 70% per chi possiede un'istruzione medio-bassa. Se invece l'interlocutore è il medico specialista, l'attitudine deicirca laun po' cambia. Per fortuna, solo il 9% dichiara di non toccare mai l'argomento durante le visite (contro il 19% del medico di base), mentre il 74% di coloro con istruzione medio-superiore lo fa sempre. Anche in questo caso le donne sono più partecipative, il 37% di loro affronta puntualmente l'argomento durante la visita (contro il 29% del medico di base) cosìil 49% degli over 70.per il medico di famiglia anche nella relazione con lo specialista i 40enni discutono meno del, solo qualche volta o raramente (69%). Per coloro che hanno un'istruzione medio-bassa il dialogo con uno specialista invece incentiva di più il confronto. Ricordiamo che dall'il medico specialista è la prima fonte di informazione. Circa il sentirsi stimolati a intraprendere programmi di, l'non evidenzia un risultato generale nelle medie così differente rispetto all'esperienza che vivono con il medico di base. Le differenze oscillano di più a seconda dell'età. Sale il numero degli over 50 che afferma di sentirsi molto attivamente spronati dallo specialista (78% vs. 72% del medico di famiglia). Per ciò che concerne la comprensione del paziente durante le visite specialistiche il livellocomprensione fa un buon passo in avanti. Il 35% dei partecipanti all'dichiara di ricevere informazioni chiare (ben 14 punti percen-tuali in più rispetto aidi famiglia) e le donne mostrano di avere un maggior grado di intendimento. Un'analoga tendenza si riscontra per tutte le fasce d'età. Nell'è stato chiesto aidi fornire dei suggerimenti per migliorare la comunicazione tra loro e il medico. Il 58% scegliepreferenza quella di avere la possibilità di poter passare più tempo con il dottore durante le visite di cui il 79% è over 70 e il 39% è laureato. La seconda alternativa (33%) è quella di poter usufruire di servizi digitali che rammentino loro di partecipare ai programmi di. Di questo gruppo le fasce di età più giovani 18/29 anni (74%) e 30/39 anni (63%) hanno mostrato il maggior interesse. Ricordiamo che questa opzione è stata più fortemente appoggiata dai(71%). Inoltre, il percorso dipotrebbe diventare più efficiente se l'accessibilità e la facilità nell'ottenere i servizi fosse più agevole, infatti, per il 91% degli intervistati questo scoglio costituisce un problema che con l'andare dell'età diventa il più evidente (97% dei 60enni e 98% degli over 70) e per i 96% dei laureati. Questoera stato messo in luce anche dal 30% dei. L'analisi termina con la domanda su quali barriere i cittadini percepisconoprincipali impedimenti nel seguire le raccomandazioni sulla. Le scarse risorse economiche svettano con il 34% in tendenza con quanto percepito anche dai, la mancanza di tempo (24%) è il secondo fattore che influenza idel Nord, l'assenza di sintomi (21%) è un elemento omogeneo sul territorio mentre la sfiducia nel personale medico è assai residuale (4%). Ciò che stride è apprendere invecesolo il 15% è stato attribuito alla mancanza di consapevolezza da parte dei, quando il 50% deiche ha partecipato a questa inchiesta ha individuatomaggior ostacolo allaproprio la “mancanza di consapevolezza” delle persone. E' a disposizione la versione integrale dell'. *L'indagine è stata condotta nel periodo dicembre 2023 gennaio 2024 su un campione di 192 medici equamente distribuiti sul territorio italiano, divisi per specializzazioni e 800 pazienti equamente divisi per distribuzione geografica, genere, fa-scia d'età e scolarità. 