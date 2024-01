MioDottore presenta la più grande indagine su come medici e pazienti affrontano il tema della prevenzione in Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’azienda ha esplorato le prospettive e le pratiche nellamedica. Risultato? Accurata analisi delle percezioni, abitudini e comportamenti di* 8ni su 10 non fannoregolare * Per la metà deiintervistati, inon sono abbastanza consapevoli dei rischi per mancata* il 71% pensa che