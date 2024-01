Mimma e Pierluigi insieme per l’ultimo viaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Due bare cosparse di fiori, una a fianco all’altra.fino alla fine. Si sono tenuti nel primo pomeriggio di ieri i funerali diPasqua e Guglielma ‘’ Ferro, i coniugi 82enni che hanno perso la vita, nel pomeriggio di giovedì, a Quinzano di Loiano. Marito e moglie, residenti in zona Murri a Bologna, erano usciti a bordo della loro Fiat Panda, come facevano sempre, per dirigersi verso la seconda casa sull’Appennino. Dove però non sono mai arrivati perché a pochi metri dall’abitazione montana, nella loianese via delle Vigne, la loro auto è uscita di strada finendo in un dirupo. I loro corpi, privi di vita, sono stati trovati ore dopo dai parenti che, non avendo più loro notizie, sono andati a cercarli. Ma torniamo ad oggi. La chiesa di San Severino, in Largo Lercaro a Bologna, parrocchia che ...