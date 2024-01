Million Day ed Extra mercoledì 31 gennaio 2024 | ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 13 00 e 20 30

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Day31. Idell’estrazione diper il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell’estrazione di? Alle ore 13, ed alle 20.30 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day31di, per ilDay sono i seguenti. Ricordiamo che il concorso delDay da regolamento ...