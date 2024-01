Milano Unica | al via il salone italiano del tessile Oltre cento espositori da Prato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 –, edizione numero 38, inizia oggi, 30 gennaio 2024, negli spazi della FieraRho, con una grande affluenza di visitatori. Un boom di buyers provenienti dall'Europa, in particolare dal Nord e dalla Francia, dall'America, dalla Corea, dalla Cina,che dall'Italia. Una partenza con il botto per la kermesse milanese alla quale partecipa una consistente flotta di aziende del distretto. Stavolta il numero deglipratesi ha raggiunto quota 101: un'adesione che la dice lunga su come ildistia diventando sempre di più il punto di riferimento per chi cerca tessuti e accessori di qualità. Un'escalation delche si è andata concretizzando fino ...

La band americana LANY è tornata in Italia per un’unica data all’interno del tour mondiale del Really Really Hope So tour il 7 Novembre ... (dailynews24)

Stabili i valori pecuniari da attribuire per le invalidità di grave entità, comprese tra 10 e 100 punti, per il danno non patrimoniale nelle sue ... (ilsole24ore)

Il sindaco Biffoni: “Portiamo l’alta qualità dei nostri tessuti, che rappresentano in maniera sinergica la storia del nostro distretto, fatta di innovazione, creatività e tanta passione” ...La richiesta di archiviazione della Procura per Daniela Santanché, indagata per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per la vendita dello yacht "Unica", è stata accolta dalla gip Angela ...Due casi da metà gennaio, ma altri tre fanno parte di un fascicolo precedente. Lindys Perez Felip è accusata di narcotizzare gli uomini per rubare loro denaro. Le forze dell'ordine non escludono altri ...