Milano | segretaria medico spaccia farmaci e droga del combattente | arrestata

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. (Adnkronos) - I carabinieri del Nas dihanno eseguito un arresto, nei confronti di una(di nazionalità ucraina) di undi medicina generale con studio inper cessione di stupefacenti, truffa aggravata e tentata truffa aggravata. Le indagini avrebbero permesso di accertare come la donna, la quale aveva accesso all'applicativo che consente di generare le ricette elettroniche, "prescriveva illecitamente", "anche a effetto stupefacente, verso suoi conoscenti e connazionali, senza alcuna visita medica preventiva e utilizzando i dati di pazienti del tutto ignari tra gli assistiti dello stesso". Secondo la procura, questo avrebbe costituito "un rilevante danno economico al Sistema sanitario nazionale, in quanto nella scelta degli ignari intestatari delle ricette per lo più si prediligevano soggetti che beneficiavano di varie esenzioni". L'indagata, si legge nella nota firmata dal procuratore capo Marcello Viola, "avrebbe più volte, sistematicamente accumulandoe anche stupefacenti", poi destinati "verso le zone del suo Paese di origine". Tra i vari principi attivi compare il Tramadolo, "molecola recentemente inserita in tabella stupefacenti e famosa con l'appellativo giornalistico di 'del', per gli effetti euforici prodotti dal suo uso improprio".