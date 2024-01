Milano | legali su Park towers | ‘Bluestone ha agito lecitamente’

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. (Adnkronos) – “Solo a partire da domani potremo vedere gli atti contenuti nel fascicolo della procura e potremo esporre le ragioni per cui riteniamo che Bluestone abbialecitamente, in totale trasparenza e buona fede. Anche di recente, d?altronde, il Comune diha confermato la legittimità del titolo edilizio rilasciato”. Lo affermano gli avvocati Nicolò Pelanda e Andrea Soliani che hanno assistito la società Bluestone nelle indagini legate al progetto. “Titolo edilizio che, teniamo a precisare, presenta caratteristiche assolutamente identiche a quelle di altre diverse centinaia di iniziative immobiliari attualmente in corso o realizzate negli ultimi anni” concludono gli avvocati. L'articolo CalcioWeb.

Zhang è alle prese con alcuni procedimenti legali nei suoi confronti per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction ... (inter-news)

Milano , 31 gen. (Adnkronos) - Nell'indagine che ha portato a indagare sei persone per la costruzione ' Park Towers ' in via Crescenzago a Milano , per ... (liberoquotidiano)

Milano , 31 gen. (Adnkronos) – Nell’indagine che ha portato a indagare sei persone per la costruzione ‘ Park Towers ’ in via Crescenzago a Milano , per ... ()

Milano, la Procura ha inviato l’avviso di chiusura indagini ai 6 indagati: “L’intervento non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia” ...Sul posto, oltre ai pompieri, sono giunti gli agenti dei carabinieri e gli operatori del 118, per fortuna però non sono stati registrati né vittime né feriti. Questa la buona notizia, per il capannone ...Milano, 31 gen. (Adnkronos) - L'atto della procura di Milano, che prelude alla richiesta di processo, è stato notificato ad Andrea Bezziccheri, imprenditore e amministratore di Bluestone Crescenzago, ...