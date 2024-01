Milano | il piccolo bilocale era un supermercato della droga | ecco cos’ha trovato la polizia in cucina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)– Unnel quartiere Vigentino era in realtà un deposito e una rivendita di: laha infatti scoperto al suo interno circa 6 kg di hashish e 3,4 kg di marijuana. In manette sono finite due persone: un cittadino cileno di 22 anni e un cittadino italiano di 23 anni. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri martedì 30 gennaio: gli agenti del Commissariato Scalo Romana, durante un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di, hanno individuato in Via Cuore Immacolato di Maria, alla periferia sudcittà, l’appartamento nel quale era conservata la, pronta per essere rivenduta. In particolare, i poliziotti hanno notato il 22enne cileno uscire dallo stabile e, pochi minuti dopo, ...