Milano-Cortina 2026 | arriva la Winter Games Week

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Studenti a lezione sulle tematiche olimpiche e paralimpiche- Una settimana didattica con focus sullo sport, per sensibilizzare studentesse e studenti sulle tematiche olimpiche e paralimpiche e per promuovere i principi educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale