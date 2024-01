Milan | ufficiale | Perina firma il suo primo contratto da professionista

Luka Romero , attaccante di proprietà del Milan , è passato ufficialmente in prestito all’Almeria , club spagnolo. Ecco il comunicato Luka Romero , ... (calcionews24)

Luka Romero è ufficialmente un calciatore dell'Almeria. L'argentino lascia il Milan e giocherà in Spagna per sei mesi (pianetamilan)

UFFICIALE Milan Femminile , rinforzo in avanti per le rossonere: ecco l’attaccante serba Sara Stokic dal Vojvodina Il Milan Femminile rinforza il ... (dailymilan)

Luka Romero ha lasciato il Milan per l'Almería in questo Calciomercato invernale. La formula, prestito secco fino al prossimo 30 giugno (pianetamilan)

(fonte: ac Milan .com) AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sara Thrige Andersen al PSV ... (pianetamilan)

Vi ricordate di Niang ? L'ex attaccante del Milan torna ufficialmente in Italia : ecco il comunicato dell'Empoli (pianetamilan)

Razzismo Maignan, accolto in parte il ricorso dell’Udinese: ecco la decisione ufficiale della Corte d’Appello sulla gara a porte chiuse Dopo i fatti di Udine e sui cori razzisti nei confronti di Mike ...Sabato dalle 15 in campo Empoli-Genoa, match affidato a Feliciani, e Udinese-Monza: fischia Prontera. Dalle 18 è la volta di Frosinone-Milan, c’è Pairetto. Bologna-Sassuolo alle 20.45: il direttore di ...La Sampdoria si prepara a salutare La Gumina che andrà al Mirandes in Seconda Divisione spagnola. Gianluca Di Marzio riferisce che si tratta di un prestito secco. Con la stessa formula partirà anche D ...