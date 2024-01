Milan | sfuma il passaggio di Pellegrino alla Salernitana | la FIFA ha detto no

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Brutte notizie per lasul fronte calciomercato. La squadra di Filippo Inzaghi è in una situazione difficilissima di classifica in Serie A e l’ultima sconfitta contro la Roma ha peggiorato i piani per la corsa salvezza. La dirigenza non ha intenzione di arrendersi ed è attivissima nelle ultime ore di calciomercato. E’ fatta per l’arrivo di Jerome Boateng, un calciatore in grado di garantire esperienza e qualità ad una squadra in lotta per la salvezza., invece, l’arrivo di Marcodel. Le parti avevano raggiunto l’accordo per il prestito ma la trattativa è saltata. Il motivo? Lanon ha concesso la deroga visto che il calciatore ha già indossato due maglie nel 2023: quella dele in precedenza quella del Platense.