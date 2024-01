Milan | senti Capello | 'Ecco il colpo di mercato che serve'

Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle qualificazioni agli Europei 2025 che l’Italia giocherà contro Turchia (22 ... (oasport)

Anastasio Rete ferroviaria italiana (Rfi) guarda ad est. Per l’esattezza, a Milano est. E la stazione Forlanini , oggi dedicata prevalentemente ... (ilgiorno)

Emanuele Baiocchini , giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto del mercato in entrata del Milan , focalizzandosi sul nome di Merih Demiral (pianetamilan)

Skatepark - maxi schermi interattivi e spazi dedicati allo smartworking per i genitori : il reparto di pediatria del nuovo Policlinico di Milano cercherà di far sentire i piccoli pazienti come a casa

Le corsie come viali alberati, l’ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È questo il concetto creativo che ... (iodonna)