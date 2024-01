Milan | Sala | “Stadio fuori Milano? Non mi opporrei | ma si può ragionare”

In occasione della commissione consiliare a Palazzo Marino, in cui sarà presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro dello studio ... (sportface)

Maresca (LaPresse) – Calciomercato.it Alla sala Var, invece, troveremo Massimiliano Irrati, che avrà come assistente Di Paolo. Ci sarà, poi, Pairetto per Frosinone-Milan, Piccinini per Napoli-Verona, ..."Salvo diversa decisione del Tar, il vincolo" sul secondo anello dello Stadio di San Siro "si può considerare una certezza e ...Il club rossonero va avanti con decisione sul progetto stadio a San Donato Milanese: ecco le prossime tappe in programma.