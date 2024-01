Milan | retroscena su Kiwior

Il Napoli ha preso Dendoncker dall'Aston Villa in prestito, ma a fine stagione saranno fatte delle riflessioni: potrebbe anche essere riscattato.Il club friulano era stato sanzionato in relazione alla gara con il Milan dello scorso 20 gennaio - valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A - in ordine alle manifestazioni ...L'Inter sa creare situazioni, quando riparte ti fa male perchè ha qualità, velocità, tecnica". Dal Milan si aspettava di più "E' partito in modo fantastico, potevo potesse mantenere un certo ritmo ma ...