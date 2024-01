Milan | il futuro riparte da Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic Gli altri…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), ilda. I due ex Chelsea sono già un punto fermo della squadra di Stefano Pioli… Scadenze di contratto, malumori e conferme. Ildelè ancora tutto da scrivere. Se da una parte i rossoneri rischiano di perdere due pedine importanti come Olivier Giroud e Simon Kjaer, entrambi in scadenza di contratto a giugno, dall’altra sono arrivati dei nuovi giocatori, in estate, che hanno mostrato fin da subito le loro qualità, gettando le basi per ildel… Tra questi ci sono due giocatori che sono saliti in cattedra sia a livello di prestazioni, sia parlando in termini realizzativi:...