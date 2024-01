Milan diviso tra Pioli | Conte e Thiago Motta | la verità sul futuro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le strade di Stefanoe delpotrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l'andamento in questa...

Tuttosport riporta come sia difficile che Stefano Pioli rimanga l’allenatore del Milan anche l'anno prossimo. Per questo motivo, il... (calciomercato)

Luka Romero è diviso sulla scelta da fare in questa sessione di mercato. Il richiamo del Boca Juniors non lo ha lasciato indifferente... (calciomercato)

Le strade di Stefano Pioli e del Milan potrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l`andamento in questa seconda parte di stagione..Adrian Appiolaza è nominato direttore creativo di Moschino, lo annuncia il gruppo del lusso Aeffe che detiene il marchio.I francesi ci provano in queste ultime ore di mercato per il gioiellino della formazione rossonera. Vogliono approfittare del ...