Milan | contratto pro per Gioele Perina | chi è il classe 2006

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)da professionista per. Scopriamo chi è l’attaccanteUna tappa importante per il percorso di. L’attaccanteha firmato il suo primoda professionista con il. Un piccolo grande passo per questo giovane centravanti che, per forza di cose, si trova ancora all’inizio della sua carriera. In questa prima parte di stagionesi è diviso tra l’Under 18 rossonera di Christian Terni e la Primavera di Ignazio Abate. Un giovane di belle speranze con ampi margini di miglioramento. Intanto il suo primoda professionista con ilrappresenta un ...