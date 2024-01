Milan-Conte | a che punto siamo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da un paio di giorni sulle chat e sui social gira la notizia dell'accordo che sarebbe stato raggiunto tra Antonioed ilper la prossima stagione. Notizia che ha creato grandi entusiasmi ma che, purtroppo per questi tifosi, è ben lontana dall'essere vera; al momento... Partiamo dall'inizio. Per prima cosa non è assolutamente detto che ilabbia già deciso di interrompere la collaborazione con Stefano Pioli, anzi. La verità è che se ildovesse chiudere il campionato al terzo posto, o comunque al quarto, cosa che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League (e che sembra eventualità molto probabile) la società rispetterebbe il contratto in essere con Pioli anche per la prossima stagione. Nessun cambio in panchina, quindi. Vero? O solo dichiarazioni di facciata per tenere tranquillo ...