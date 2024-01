Milan | caso Maignan | accolto in parte reclamo Udinese Cosa succede ora

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)inildell’contro una gara a porte chiuse.adesso L’si è visto accogliere inilpresentato contro una giornata di squalifica dello proprio stadio dopo i fatti accaduti in occasione della sfida contro ildello scorso 20 gennaio con gli insulti razzisti dadi alcuni sostenitori friulani nei confronti del portiere Mike. In un primo momento era stata comminata al club friulano l’obbligo di disputare una gara interna a porte chiuse. Da qui il ricorso presentato dall’. Come si legge nella nota ufficiale della ...

AGI - In Italia non si sono mai visti detenuti con le catene ai piedi mentre fino al 1992 era una scena usuale quella di reclusi che venivano ... (agi)

Accolto in parte il ricorso dell'Udinese Calcio dopo i fatti accaduti in occasione della sfida al Milan dello scorso 20 gennaio con le manifestazioni di discriminazione razziale da parte di alcuni ...La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto in parte il reclamo dell’Udinese Calcio ...Il club friulano era stato sanzionato in relazione alla gara con il Milan dello scorso 20 gennaio - valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A - in ordine alle manifestazioni ...