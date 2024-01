Milan | buone notizie per Bennacer | sarà disponibile contro il Frosinone

buone notizie per la Roma . La risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di... (calciomercato)

buone notizie per la Roma . La risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di... (calciomercato)

Il Milan affronterà la Roma nel 20° turno di Serie A. Arrivano buone notizie a Stefano Pioli , tecnico rossoner, in vista della sfida (pianetamilan)

Milan - buone notizie dall'infermeria per Pioli : Okafor e altri due tornano in gruppo. Out Florenzi

buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan arrivano dall'infermeria di Milanello che, seppur lentamente, si sta svuotando. E in vista... (calciomercato)