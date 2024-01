Milan | Bianchin | “Ecco la chiave per Zirkzee Conte? Devono decidere se …”

È più forte la rosa della Juventus o quella del Milan Che mercato deve fare RedBird Come va giudicata la stagione di Theo Hernandez Dove ha sbagliato il Milan negli ultimi anni Fabio Capello ha ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, non si capacita del fatto che i rossoneri siano quasi tagliati fuori dalla ...Il Milan è in trattative per un altro colpo in difesa. Il nome che si è fatto di più in questi giorni è quello di Demiral. Il club rossonero vorrebbe il difensore ex Juve e Atalanta in prestito secco, ...