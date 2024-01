Microtelecamere nei bottoni e auricolari per superare l’esame per la patente | 4 denunciati

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)occultate neidegli abiti, microe modem wireless video e audio per la trasmissione delle immagini e delle risposte. Un armamentario tecnologico degno di uno 007 quello con cui gli studenti si presentavano alper ladi guida. Ma non avevano fatto i conti con gli agenti della polizia stradale di Verbania. Le indagini, scattate nel 2022, hanno portato alla denuncia di quattro persone, mentre altre dodici dovranno ripetere l'esame dellaper aver utilizzato, durante la prova teorica, dispositivi tecnologici con cui ricevere le risposte corrette da dare. L’inchiesta è partita dopo che due cittadini di nazionalità pachistana erano stati controllati dagli agenti al termine dell'esame teorico sostenuto a Domodossola, nel ...

I poliziotti avevano trovato addosso ai candidati microtelecamere occultate nei bottoni degli abiti, micro auricolari e modem wireless video e audio per la trasmissione delle immagini. Quattro denunce e dodici persone chiamate a ripetere l'esame della patente per aver usato dispositivi tecnologici. I CASI IN TUTTA ITALIA. Quattro denunciati e 12 persone dovranno ripetere l'esame: casi in nove province. In Bergamasca la base del suggeritore.