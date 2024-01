‘Mica pizza e fichi!’ | sai perché si dice così? Ecco cosa si cela dietro questo detto romanesco

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il dialetto romano è ricco di espressioni e modi di dire, alcuni dei quali sono conosciuti in tutta Italia come “Micae fichi”. Tale frase viene ripresa in diversi paesi italiani ed ha un significato curioso e particolare che rimanda ad un tesoro della cucina. Scopriamo i dettagli.e fichi’ qual è il significato? “Micae fichi” è un’espressione tipica del dialetto romano che viene utilizzata di solito come un mezzo di paragone verso qualche sembra avere un valore maggiore rispetto al piatto nominato. LEGGI ANCHE:–Turista americana visita per la prima volta Roma e resta sorpresa quando compra lail motivo Il termine di paragone non deve essere per forza un’altra pietanza ma senza dubbio una...