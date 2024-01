Mi hai fatto talmente incavolare che” Ira di Parenzo con Tecce | caos in studio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Sentiamo Roberto Salis, il papà di Ilaria, che cosa ha detto”. Inizia così lo scontro in tv tra Davide Laura. “Salis incontrerà Ignazio La Russa venerdì”, sottolinea la giornalista mentre il conduttore de L'Aria che Tira manda il servizio nel corso della puntata del 31 gennaio su La7. “Venerdì, ma sono 11 mesi che questa persona è detenuta nelle carceri ungheresi”, replica, che incappa in un inconveniente, con un movimento repentino: “È caduta anche l'acqua, mi haiche mi è caduta l'acqua, pazzesco”. Ad averandare su di giriera stato il discorso disulla 39enne italiana detenuta in Ungheria: “Le immagini viste sono disumane, nessuno dovrebbe essere tratto ...

Incredibile possibile svolta al Grande Fratello per Garibaldi . Il concorrente, in maniera implicita, avrebbe confermato di aver avuto un rapporto ... (caffeinamagazine)

Un po' come i Ferragnez, i Parenzos sono la classica coppietta mediatica che ha sempre un commento pronto per ogni evenienza. Marito e moglie, ... (ilgiornaleditalia)

Piccolo inconveniente in studio, Laura Tecce a David Parenzo: "Il papà di Ilaria Salis incontrerà venerdì La Russa", "Venerdì, ma sono 11 mesi che questa persona è detenuta nelle carceri ungheresi".«È fondamentale chiedere condizioni di detenzione civili, umane e rispettose, e un giusto processo» per Ilaria Salis, l'insegnante detenuta in Ungheria da un anno in ...