Mertens potrebbe dire addio al calcio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La carriera di Driessarebbe quasi arrivata al capolinea, l'attaccante ex Napoli in un'intervista al programma VTM 'Sergio Over de Grens ha dichiarato: "Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto...

Parole che non sono passate inosservate. Perché per i tifosi del Napoli resta sempre un idolo assoluto dopo nove anni di prodezze in serie. Dries Mertens potrebbe lasciare il calcio giocato al termine ...L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha commentato il momento azzurro a Canale 8: “La tattica non deve superare mai la tecnica! Il problema è questo con Mazzarri. Molti dicono ‘non poteva fare ...L'ex calciatore croato del Napoli potrebbe tornare in Croazia per rilanciare la sua carriera. A Cagliari sta vivendo un vero e proprio calvario.