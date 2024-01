Mertens | «Ho voglia di lasciare il calcio | il mio fisico non regge più i ritmi di un tempo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il miglior goleador della storia del Napoli Driessta pensando di ritirarsi dalgiocato all’età di 36 anni. Durante il programma al Vtm ‘Sergio Over de Grens’ ha annunciato: «Può sembrare strano, ma ho davverodiil. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo ...