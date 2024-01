Mercato Roma | rivoluzione last minute | Belotti e Kumbulla via Ottimismo per Baldanzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)31 gennaio 2024 - Ultime ore da vera protagonista delper la, che nelle ultime tre giornate di questa sessione dipotrebbe portare a termine con esito positivo ben quattro trattative. La prima è già andata in porto ed ha vestito di giallorosso Angeliño, nuovo terzino sinistro a disposizione di De Rossi, che ora potrà gestire quattro giocatori per due posizioni, con Karsdorp e Kristensen a destra, e Spinazzola a sinistra proprio con lo spagnolo, mentre Zalewski è considerato come papabile cambio di El Shaarawy nel tridente offensivo. L'arrivo dello spagnolo dal Lipsia non è però la sola trattativa che i giallorossi, verosimilmente, chiuderanno in questi ultimi due giorni di: la sessione diinvernale infatti terminerà nella serata di domani ...