Mercato Napoli | si pensa già all’erede di Osimhen | c’è un nome in pole

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si comincia già a parlare, in ottica, del possibile erede di Victorper l’estate. Attualmente, in,vi sarebbe unin particolare. Ildi mister Walter Mazzarri comincia a preparare l’imminente sfida di campionato contro il Verona dopo il discusso pari con la Lazio, potendo contare su molti recuperi rispetto al match giocato a Roma. A disposizione degli azzurri torneranno infatti Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone dopo aver scontato la propria squalifica, con Natan e Olivera che corrono ora verso il rientro dall’infortunio. A disposizione di Mazzarri, quindi, anche Zambo Anguissa, cui avventura in Coppa d’Africa con il Camerun è terminata in seguito alla sconfitta contro la Nigeria di. Il bomber rimarrà quindi ancora per un po’ al di fuori dei progetti ...