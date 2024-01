Mercato Jacopo Furlan ha rescisso | il Lecco si fa avanti Domani si chiude | resta in dubbio il futuro di Santoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si è conclusa l’avventura dial Perugia. Il club di Pian di Massiano comunica "di avere risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore".ha disputato dieci partite con la maglia biancorossa, sei in serie B e quattro in serie C, in questa stagione. Il portiere potrebbe approdare al, in serie B, che sta cercando un estremo difensore e lo ha inserito sul taccuino. Lo svincolo può essere un segnale. Il Perugia, al momento, non tornerà sulper il portiere. Alle spalle di AdamonisAbibi e il giovanissimo portiere della Primavera Francesco Yimga.no meno di 48 ore alla chiusura delle trattative. Il triplice fischio saràalle 20. Il Perugia non ha nessuna operazione in entrata da ...