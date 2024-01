Mercato Fiorentina | Gudmundsson sfuma? La trattativa con il Genoa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ultime diin casaè nel mirino, ma la fumata è più nera che bianca. Ecco la situazione Nelle ultime ore si è parlato del desiderio in casadi acquistare l’attaccante del: fortemente ricercato dai viola vista la stagione che sta facendo in Liguria. Come riportato da Di Marzio, ilper lui pretende 30 milioni di euro: una cifra che lanon è intenzionata a pagare, soprattutto visto già l’acquisto di Andrea Belotti.

Andrea Belotti sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. In questo ultimo giorno di mercato le due società hanno raggiunto l'accordo: l'attaccante arriva dalla Roma ...Belotti al Fiorentina: definito l'affare di calciomercato che porta a Firenze l'ennesimo centravanti del dopo Vlahovic. Come giocheràMercato Roma – Belotti alla Fiorentina: l’indizio social del club viola - A.S. Roma - Andrea Belotti è pronto a lasciare la Roma per raggiungere la sua nuova destinazione: la ...- Marione.net - La Co ...